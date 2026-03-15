JNE define requisitos para pasar la valla electoral en las Elecciones 2026

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los criterios técnicos que las organizaciones políticas deben cumplir para pasar la valla electoral y, de esa manera, participar en el reparto de curules del Senado y la Cámara de Diputados en las Elecciones 2026.

CONDICIONES DE ACCESO Y VALLA ELECTORAL

Según el acuerdo del 12 de marzo, basado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, los partidos deben satisfacer simultáneamente dos requisitos por cada cámara:

Representación mínima: Lograr al menos el 5% del número legal de miembros de la instancia legislativa correspondiente. Esto exige que las agrupaciones aseguren al menos tres senadores o siete diputados para ser consideradas en la asignación final de escaños. Votos válidos: Obtener un mínimo del 5% del total nacional en la respectiva cámara.

REGLAS ESPECÍFICAS POR CÁMARA

Para el Senado, el organismo electoral precisó que el cálculo del 5% de la votación nacional consolidará los resultados de ambas modalidades: el distrito electoral único nacional y la elección por distrito electoral múltiple.

En contraste, para la Cámara de Diputados, se aplicarán de forma directa los parámetros legales vigentes para determinar qué agrupaciones superan el filtro de selección, es decir, el distrito electoral múltiple.

El JNE dispuso la comunicación inmediata de esta medida a la ONPE, al Reniec y a los Jurados Electorales Especiales. Asimismo, el documento será notificado a las agrupaciones políticas inscritas y publicado en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del organismo.

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