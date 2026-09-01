JNE organizará 25 debates regionales para promover un voto informado: mira aquí las fechas

Con el objetivo de fomentar una participación ciudadana responsable e informada en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado la realización de debates electorales en todas las capitales de regiones del país.

Los debates se desarrollarán del 8 al 19 de septiembre en cada una de las capitales de regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao. Gracias a este espacio de diálogo democrático, los candidatos a gobernadores regionales tendrán la oportunidad de dar a conocer sus principales propuestas y planes de gobierno a la ciudadanía.

El ciclo de debates iniciará el próximo martes 8 de septiembre en la región Junín. Las jornadas continuarán el miércoles 9 en Ica, Moquegua y Cusco, y el jueves 10 en Tumbes, Huancavelica y San Martín.

El viernes 11 de septiembre se realizarán en Apurímac, La Libertad y Tacna, mientras que en Áncash, Ayacucho y Arequipa serán el lunes 14. El martes 15 se llevará a cabo en Loreto, miércoles 16 en Callao y Ucayali, y el jueves 17 en Huánuco. Finalmente, en Cajamarca, Pasco y Puno se desarrollarán el viernes 18, culminando el ciclo de debates el sábado 19 en Amazonas.

Es importante señalar que en cuatro regiones se organizará debates en dos fechas: Piura (9 y 10 de septiembre), Lambayeque y Madre de Dios (15 y 16) y Lima Provincias (17 y 18), esto último debido al alto número de organizaciones políticas participantes en cada región.

Los debates electorales serán transmitidos en vivo y directo a través de la señal de televisión abierta en cada región, vía streaming, en la plataforma web Voto Informado y en las redes sociales del JNE.

De esta manera, con la participación en los debates, las organizaciones políticas suscribientes del Pacto Ético Electoral a nivel nacional tendrán la oportunidad de visibilizar el cumplimiento de la palabra dada, contribuyendo al logro de un voto informado de los electores en las ERM 2026.

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