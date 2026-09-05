JNE: Roberto Burneo afirma que alcaldes en ejercicio sí pueden postular como regidores

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre la controversia generada por la participación de autoridades municipales en ejercicio como candidatos a regidores. El titular del organismo electoral sostuvo que un alcalde en funciones sí puede postular al cargo de regidor, debido a que no existe una prohibición expresa que impida dicha candidatura.

La declaración se produce luego de que el Pleno del JNE resolviera el caso relacionado con Rafael López Aliaga, quien continúa en carrera electoral como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular.

BURNEO: “LA RESPUESTA ES QUE SÍ”

Burneo explicó que el debate resuelto por el Pleno del JNE estuvo específicamente relacionado con la posibilidad de que una autoridad municipal en ejercicio pueda participar en una lista como candidato a regidor.

“Lo que se ha resuelto es un punto controvertido específico, que es si puede o no participar un alcalde en ejercicio como regidor. Y la respuesta es que sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes ni en otro marco normativo”, afirmó.

De esta manera, el titular del JNE remarcó que la decisión se circunscribió a la viabilidad de la candidatura, sin abordar otras situaciones que podrían presentarse posteriormente.

PLENO PUEDE REVISAR DECISIONES DE LOS JURADOS ELECTORALES

El presidente del JNE también destacó la independencia con la que actúan los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver en primera instancia distintos aspectos de los procesos electorales.

Sin embargo, precisó que sus resoluciones pueden ser revisadas por el Pleno del JNE cuando corresponda, como parte del sistema de doble instancia y respetando el debido proceso.

“Lo que puedo garantizar es que siempre vamos a respetar la absoluta independencia de los jurados electorales especiales en las decisiones que tomen, sin que esto signifique que el Pleno del Jurado pueda revocarlas o precisarlas dentro del debido proceso”, acotó.

Burneo sostuvo que las decisiones de las autoridades electorales deben mantenerse dentro de lo establecido por la Constitución, las leyes y las normas que regulan el proceso electoral.

JNE AÚN NO DEFINE SI UN ALCALDE PODRÍA ASUMIR OTRO CARGO

Consultado sobre una eventual situación posterior —como qué ocurriría si un alcalde en ejercicio que postula como regidor resulta elegido—, Burneo evitó adelantar una posición institucional.

Explicó que ese escenario no formó parte del punto controvertido que acaba de resolver el Pleno, por lo que todavía no corresponde establecer una interpretación al respecto.

“Respecto a si puede o no tomar esto, no ha sido materia del debate, no ha sido el punto controversial y no es el momento para definirlo porque recién estamos en la etapa de calificación, exclusión y de tachas”.

Finalmente, el titular del JNE aseguró que el organismo electoral continuará actuando conforme al marco legal durante las distintas etapas del proceso electoral.

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