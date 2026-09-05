Excongresista fujimorista Carlos Tubino es nombrado embajador de Perú en Argentina

El Gobierno de Keiko Fujimori realizó una serie de cambios en la representación diplomática, entre ellos el nombramiento del excongresista fujimorista Carlos Tubino como embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina. La medida fue formalizada mediante una resolución suprema con fecha del 4 de septiembre.

Asimismo, el Ejecutivo designó al exministro del segundo gobierno aprista Aurelio Pastor como representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington. Ambos nombramientos fueron refrendados por el ministro de Relaciones Exteriores, canciller Carlos Espá.

Las resoluciones establecen que la fecha en que Tubino y Pastor deberán asumir sus respectivos cargos será determinada mediante una resolución ministerial posterior, según el texto publicado en el diario oficial El Peruano.

En Argentina, el diplomático Carlos Chocano dejará la representación peruana en Buenos Aires y pasará a Montevideo. Su reemplazo será Carlos Tubino, exmarino y excongresista fujimorista.

En la delegación del Perú ante la OEA, en Washington, dejará el cargo el diplomático de carrera Rodolfo Enrique Coronado. En su lugar fue designado Aurelio Pastor, quien fue congresista y ministro durante el segundo gobierno aprista.

MÁS CAMBIOS EN DELEGACIONES

El Gobierno también nombró a Carlos Germán Augusto Amézaga Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Tailandia. La designación recae en un embajador en el Servicio Diplomático de la República.

Otro de los cambios involucra a la delegación peruana ante Ginebra y los organismos de las Naciones Unidas. El ex canciller de Dina Boluarte, Elmer Schialer, dejará esa representación para dar paso a José Francisco Recoba Martínez, señalado en la información proporcionada como experto técnico de salud de Keiko Fujimori durante el debate presidencial de la segunda vuelta.

También se dispuso el relevo en la delegación del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma. El diplomático de carrera José Antonio Cacho dejará el cargo, que será asumido por Jennifer Lisetti Contreras, exministra de Agricultura del gobierno de Dina Boluarte.

Finalmente, fue nombrado como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, el embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, Carlos José Pareja Ríos. La información proporcionada lo identifica además como canciller durante el gobierno de José María Balcázar.

VIDEO RECOMENDADO