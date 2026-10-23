JNJ anula pregunta del examen para jefe de la ONPE y deberá actualizar lista de aptos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló la pregunta 47 del examen de conocimientos del concurso público para elegir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión obliga a la entidad a reformular la lista de postulantes aptos para continuar en el proceso de selección.

La medida fue aprobada por mayoría tras revisar las observaciones presentadas por cuatro aspirantes que desaprobaron la evaluación: José Alfredo Pérez Duharte, Teresa Giovanna Durand Silva, Augusto Ernesto Bernuy Alva y Jorge Félix Balarezo Rengifo.

La anulación de la pregunta no contó con el respaldo de todos los integrantes. La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y los miembros Gino Augusto Tomás Ríos Patio y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo expresaron su desacuerdo con la decisión.

El concurso actual consta de cuatro evaluaciones: conocimiento, curricular, plan de trabajo y entrevista personal. En la calificación final, la primer etapa tendrá un peso del 25%, la segunda y tercera del 20% y la última del 35%. Para aprobar, los postulantes debieron obtener como mínimo 70 puntos sobre 100.

UN SOLO POSTULANTE HABÍA APROBADO

El pasado 9 de octubre, la JNJ había informado que Carlos Martín Loyola Escajadillo fue el único de los diez aspirantes que había superado la prueba de conocimientos, al obtener 92 puntos, por lo que quedaba habilitado para pasar a la evaluación curricular.

Loyola también participó en el primer concurso realizado este año y llegó a la etapa final. No obstante, pese a que alcanzó 82,49 puntos en el cuadro de méritos, no consiguió los votos necesarios para ser nombrado titular de la ONPE.

Ante ese resultado, la JNJ anunció una nueva convocatoria y Bernardo Pachas continuó como jefe interino de la institución, cargo que ocupa desde abril de este año, en reemplazo de Piero Corvetto. Como se recuerda, la anterior gestión fue cuestionada por diferentes actores políticos por un presunto fraude electoral cometido en las elecciones generales de este año.

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