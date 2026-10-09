Carlos Loyola supera examen de conocimientos y queda como único candidato apto para la jefatura de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó los resultados del concurso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con los puntajes de la evaluación de conocimientos, Carlos Loyola Escajadillo quedó como el único candidato, con 92 puntos.

Esta es la segunda vez que el ingeniero industrial queda como el único postulante apto. En el proceso anterior incluso aprobó todas las fases, pero no logró ser elegido por la JNJ.

El concurso consta de cuatro evaluaciones: conocimiento, curricular, plan de trabajo y entrevista personal. En la calificación final, la primer etapa tendrá un peso del 25%, la segunda y tercera del 20% y la última del 35%. Para aprobar, los postulantes debieron obtener como mínimo 70 puntos sobre 100; sin embargo, solo Loyola logró cumplir con este requerimiento.

¿CUÁL ES LA SIGUIENTE ETAPA?

Ahora, Loyola debrá ahora deberá afrontar la evaluación curricular, la cual tiene por finalidad, según la JNJ, calificar la formación académica, experiencia y trayectoria profesional, así como experiencia en investigación. El postulante tendrá que presentar su currículum vitae y toda la documentación sustentatoria completa del lunes 12 al martes 13 de octubre. Se evaluarán los siguientes aspectos:

Experiencia y trayectoria profesional en instituciones públicas o privadas.

Consultorías nacionales e internacionales.

Comisiones consultivas.

Veedurías, u otros encargos análogos.

Grados académicos.

Cursos de especialización y diplomados.

Participación en certámenes académicos en calidad de ponente o expositor.

¿QUÉ PASÓ CON EL ANTERIOR CONCURSO?

En la convocatoria anterior, Loyola había sido apartado tras verificarse que omitió declarar dos procesos judiciales civiles en trámite al momento de registrar su candidatura. Sin embargo, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia decidió restituirlo.

En ese entoncves, el ingeniero indstrial superó la entrevista personal con 81.85 puntos, pero no alcanzó los votos necesarios en la JNJ para convertirse en el nuevo jefe de la ONPE. En consecuencia, el concurso quedó desierto y la Junta debió realizar una nueva invitación, la cual se oficializó el 26 de agosto pasado.

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