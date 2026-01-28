Jorge Nieto asegura que el fujimorismo ha creado un nuevo régimen para someter al Estado

En el más reciente episodio de ‘El Espejo’, podcast de Latina Noticias, Pedro Tenorio entrevistó a Jorge Nieto, quien denunció que el fujimorismo ha instaurado un régimen de “superpoderes” para someter al Estado.

Asimismo, el candidato del Partido del Buen Gobierno rechazó ser ‘caviar’, aseguró que Keiko Fujimori nunca será presidenta de la República y prometió recuperar el interés público acabando con la corrupción parlamentaria.

VIDEO RECOMENDADO