José Antonio Kast se reunirá HOY con José Jerí: los detalles del encuentro

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó a Lima este martes como parte de su agenda internacional previa a su toma de mando, prevista para el 11 de marzo de 2026. En la capital se reunirá este miércoles 7 de enero con el presidente José Jerí, en el Palacio de Gobierno, para abordar temas de interés bilateral, en medio de un contexto regional marcado por la crisis migratoria y la seguridad fronteriza.

La reunión, programada para las 11:45 a. m., se centrará en la coordinación política, migratoria y económica entre ambos países, con especial atención a la situación de los migrantes venezolanos en la región. Entre los temas principales estará la posibilidad de habilitar un corredor humanitario regional que facilite el retorno ordenado de venezolanos en situación irregular, una iniciativa que Kast ha promovido como parte de su estrategia para enfrentar la crisis migratoria.

Antes del encuentro con Jerí, Kast iniciará su agenda oficial en Lima con un desayuno con empresarios peruanos en el Country Club de San Isidro, donde se abordarán asuntos vinculados al comercio bilateral, las inversiones y los mecanismos de integración económica, con la participación de representantes del sector privado.

REUNIONES PREVIAS

Esta visita a Perú es la tercera internacional de Kast en menos de dos semanas, tras encuentros similares en Ecuador y Argentina, donde ha buscado avanzar en acuerdos frente a la migración irregular y el crimen organizado. El encuentro en Lima será además el primero que sostenga con un jefe de Estado luego de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro durante un operativo militar de Estados Unidos —hecho respaldado públicamente por Kast, a diferencia de la postura del gobierno saliente de Gabriel Boric.

Kast llegó a Lima acompañado por los senadores electos Enrique Lee y Renzo Trisotti, así como por otros representantes políticos chilenos. El pasado domingo, Jerí y Kast ya habían conversado por teléfono, junto al canciller peruano, y coincidieron en la necesidad de coordinar acciones frente a la migración irregular y promover una transición democrática en Venezuela.

VIDEO RECOMENDADO