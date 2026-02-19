José Balcázar sobre Velarde: “Hay una deuda social trabada con el Ejecutivo”

Durante su discurso de apertura a la presidencia del Perú, José María Balcázar dijo que citará a la ministra de Economía, Denisse Miralles (actualmente renunció), para “mantener una línea que continúe, porque no podemos llevar el país a una situación de ensayos económicos”, además de citar a Julio Velarde, el presidente del Banco Central del Perú (BCRP), para conversar sobre posibles mejoras económicas del país.

Con la llegada de Balcázar a la presidencia del Perú, se cuenta la segunda vez que el partido político de izquierda conservadora, Perú Libre, toma el máximo poder del Estado peruano. También se marca como el octavo presidente en 10 años de inestabilidad política.

“Voy a conversar también con el señor Velarde para ver la posibilidad de mejoramiento económico que se puede hacer ya”, comentó Balcázar.

Una de las visiones de Perú Libre respecto al sector educación se basan en el beneficio de los docentes, con medidas que van desde el aumento paulatino del salario, hasta pensiones mínimas para cesantes de hasta S/3.300 soles.

En ese sentido, Balcázar dijo sobre el diálogo que tomará con Velarde que “hay cosas que no se pueden esperar. Hay una deuda social trabada en el Ejecutivo con los grandes maestros del Perú”.

