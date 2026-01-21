Jerí afirmó que ha visitado más veces el Market Capón de Zhihua Yang: “de día, de tarde o de noche”

En su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, José Jerí afirmó que, además de haber incurrido a las reuniones fuera del Despacho Presidencial con el proveedor del Estado, Zhihuan Yang, también confirmó que fue más veces al Market Capón, establecimiento del mismo empresario chino donde fue captado en una llamada telefónica presuntamente molesto.

Las declaraciones de Jerí ante el Congreso son sus respuestas debido a las controversias del caso denominado Chifagate, que Punto Final develó al mostrar las reuniones clandestina que el mandatario peruano sostuvo con empresarios chinos, como Ji Wu Xiaodong, quien visitó el Palacio de Gobierno mientras cumple una prisión domiciliaría por ser presuntamente parte de una organización criminal que tala árboles en la Amazonía de manera indiscriminada.

Por otro lado, Jerí ha multiplicado sus versiones. En una entrevista periodística brindada el 20 de enero, el presidente indicó que Ji Wu Xiaodong les sirvió los platos de comida el 26 de diciembre, en su reunión con Zhihua Yang, y que incluso no sabe hablar “mucho español”. Sin embargo, tiempo después, se reveló que Xiaodong lleva más de 30 años viviendo en el Perú y que sí habla el idioma.

“Yo no le he mentido al país, no he hecho ningún acto irregular o ilícito en la cena, lo que sí es claro y evidente es que hay una intencionalidad que las investigaciones determinarán quién está detrás de ello”, confesó Jerí, luego de que días anteriores solo fue a comprar “caramelos chinos” en la conocida Calle Capón.

VIDEO RECOMENDADO