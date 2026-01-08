José Jerí ante posible paro de transportistas: “las cifras de delitos y denuncias han comenzado a descender”

Ante el posible paro de transportistas públicos en Lima Metropolitana, motivado por hechos de violencia e inseguridad registrados en los primeros días del 2026, el presidente José Jeri aseguró que las cifras de delitos y denuncias han disminuido.

Asimismo, aseguró que antes del lanzamiento del nuevo Plan de Seguridad Ciudadana se darán a conocer los resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana que viene emprendiendo su gobierno.

“Todos los días se están tomando acciones para enfrentar la problemática. Lamentablemente, existen momentos y fechas en los que los delincuentes actúan de manera exponencial, como ha ocurrido en los últimos días”, señaló el mandatario desde Ica.

Agregó que se cuenta con un plan que fue ofrecido previamente a los transportistas y que, actualmente, se encuentra en proceso de cumplimiento. Asimismo, indicó que el Ministerio del Interior mantendrá la habitual comunicación con ellos para atender cualquier eventualidad que se presente.

