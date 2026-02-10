José Jerí anunció que el Plan Nacional de Seguridad se presentará este jueves

Luego de dos postergaciones, el presidente encargado José Jerí anunció que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado este jueves ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), instancia en la que será evaluado y sometido a aprobación.

El mandatario informó que el documento ya se encuentra concluido y ha sido elaborado bajo un enfoque actualizado, alineado con la realidad del país, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente al avance de la criminalidad. Precisó que, si bien el plan podría recibir ajustes durante su evaluación, permitirá contar con una herramienta vigente para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Según explicó, el plan establece un marco de acción preventivo orientado a la protección de los sectores más vulnerables, e incluye mecanismos para evitar que jóvenes y adolescentes sean captados por bandas y organizaciones criminales. Asimismo, señaló que este instrumento servirá como hoja de ruta estratégica para el accionar de las fuerzas del orden y para la implementación de nuevas herramientas legales contra la criminalidad organizada.

Jerí remarcó que la estrategia ha sido diseñada bajo un enfoque jurídico y dentro del marco legal vigente, indicando que las decisiones del Ejecutivo se adoptarán en ejercicio de la autonomía y soberanía del país. Agregó que devolver la tranquilidad a la población es una de las prioridades de su gestión y que la lucha contra la delincuencia será permanente durante el tiempo que le corresponda ejercer el cargo.

SISTEMA PENITENCIARIO Y TECNOLOGÍA

El jefe de Estado detalló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana incorpora acciones vinculadas a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), orientadas a corregir irregularidades en los establecimientos penitenciarios y a reforzar el principio de autoridad en el sistema carcelario.

Reconoció que no todos los penales cuentan actualmente con bloqueadores de señal, debido a dificultades administrativas y contractuales, situación que ha permitido que internos vinculados a mafias de extorsión continúen operando desde los centros de reclusión. En ese sentido, indicó que uno de los objetivos de SUNIR es destrabar estos procesos para garantizar la instalación y funcionamiento permanente de estos sistemas tecnológicos.

