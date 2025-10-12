José Jerí: el nuevo presidente del Perú en medio de cuestionamientos

José Enrique Jerí Oré se convirtió en el nuevo presidente del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. A sus 38 años, el abogado y excongresista asume el cargo en medio de elogios por su cercanía con la ciudadanía, pero también bajo la sombra de varias investigaciones fiscales y denuncias archivadas. Allegados a Jerí aseguran que ha comenzado su gestión “con el pie derecho” y que los años en la política le han enseñado a diferenciar entre lo esencial y lo superfluo.

Su primera aparición pública como jefe de Estado fue durante el gran incendio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. A diferencia de su antecesora, quien evitaba a la prensa, Jerí pidió que se abriera paso a los periodistas, respondió preguntas con calma y luego se unió a las labores de emergencia. En esa escena, se mostró accesible y cercano a los ciudadanos que lo recibieron entre abrazos y pedidos de ayuda.

En su primer día de mandato, Jerí encabezó una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Luego, lideró junto al comandante general Óscar Arriola un megaoperativo simultáneo en los penales de Ancón I, Lurigancho y otras cárceles del país, replicando la estrategia de orden y control aplicada en El Salvador. Al día siguiente, se reunió con gremios de transportistas, quienes anunciaron que no se unirían al paro nacional previsto para el 15 de noviembre.

Sin embargo, el nuevo presidente enfrenta un historial judicial que lo acompaña desde su paso por el Congreso. Tiene cinco investigaciones fiscales abiertas y una denuncia archivada por presunta violación sexual, interpuesta en diciembre de 2024 y archivada en agosto de este año por el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. También figura una denuncia por desacato a la autoridad y otra por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con su declaración jurada, Jerí pasó de declarar bienes por 97 mil soles en 2021 a más de un millón 158 mil soles en 2025, cifra que ha despertado sospechas sobre el origen de su patrimonio. Su defensa sostiene que se trata de préstamos e hipotecas personales. Además, fue acusado en julio de este año de presunta corrupción por una empresaria que lo vinculó con la entrega de 150 mil soles para viabilizar un proyecto en Cajamarca cuando presidía la Comisión de Presupuesto.

Hijo único, sin esposa ni hijos, Jerí es hincha de Universitario y pasó su infancia en Jesús María, donde estudió en el colegio San Antonio de Padua. Según amigos cercanos, siempre fue reservado y acomplejado por su sobrepeso, motivo por el cual se sometió a una cirugía. En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), solía expresar opiniones polémicas, muchas de ellas sobre mujeres, lo que ahora ha vuelto a la discusión pública.

Jerí inició su carrera política en el partido Somos Perú, bajo la tutela de Patricia Li. Fue secretario general de juventudes y más tarde congresista accesitario en reemplazo de Martín Vizcarra, tras su inhabilitación. Antes de la vacancia, tenía poca exposición mediática, pero hoy es el presidente de la República por mandato constitucional. En noviembre cumplirá 39 años y enfrenta el mayor desafío de su vida política: devolver la confianza a un país golpeado por la crisis institucional y la inseguridad ciudadana.

