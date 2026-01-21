José Jerí niega que vaya a renunciar a la Presidencia: “El error no es delito”

El presidente José Jerí se pronunció tras los cuestionamientos por sus reuniones con empresarios chinos, en un conocido chifa y en una tienda, asegurando que su permanencia en el cargo no está en discusión. Manifestó que presentar su renuncia equivaldría a admitir la comisión de un acto ilícito, algo que niega categóricamente.

José Jerí enfatizó que el encuentro fue “circunstancial” y que el eje central de la conversación fue la relación bilateral Perú-China. El mandatario aclaró puntos clave sobre las acusaciones de presunto favorecimiento a empresas privadas:

Sobre sus presuntos vínculos con Indecopi, negó cualquier comunicación con funcionarios de dicha entidad . “Indecopi es un ente autónomo y sus resoluciones no se emiten de un día para otro”, señaló.

También aseguró que en la reunión con los empresarios chinos no se abordaron temas relacionados con sus empresas ni con proyectos hidroeléctricos .

Sobre el local, afirmó que, al momento de su llegada, el establecimiento no presentaba señales de estar clausurado.

RECONOCIMIENTO DE UNA FALTA ÉTICA

Pese a negar responsabilidad penal, el presidente José Jerí admitió que su asistencia al chifa fue inapropiada por las formas y el contexto.

“Admito mi error y lamento haber generado suspicacias. El error no es delito, pero debe haber una corrección en mi comportamiento, especialmente en el uso de atuendos que puedan generar confusión”, declaró Jerí.

Finalmente, reiteró que no aceptó ninguna invitación de viaje a China derivada de dicho encuentro y que colaborará para disipar la incertidumbre generada en la opinión pública.

