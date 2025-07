José Jerí rechaza acusaciones en su contra y advierte intereses políticos

El presidente del Congreso de la República, José Jerí Oré, negó las recientes denuncias presentadas en su contra y aseguró estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación. Según indicó, estas acusaciones responderían a una campaña con motivaciones políticas.

“Las denuncias que han hecho se han presentado en el momento en que decidí postular en la Mesa Directiva y en el día de la elección o un día antes. En política nada es casualidad”, afirmó Jerí ante la prensa, y sostuvo que se trataría de una estrategia para desacreditar su candidatura.

AFIRMA TENER LA CONCIENCIA TRANQUILA

Una de las denuncias involucra un presunto caso de abuso sexual que, según Jerí, ya se encuentra en proceso de investigación. “Tengo la conciencia plenamente tranquila. Yo tengo los elementos suficientes, producto del avance de la investigación, que me dejan sumamente tranquilo”, señaló. No obstante, explicó que, debido a la reserva del caso, no puede revelar los documentos que conoce.

El titular del Parlamento reiteró que se someterá a cualquier indagación y cuestionó “maniobras con intereses en presidir o apoderarse de la Mesa Directiva del Congreso”.

COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Durante su pronunciamiento, Jerí también se refirió al futuro del Legislativo y aseguró que buscará cambiar la imagen del Congreso. “Hoy se inicia un proceso nuevo para el Congreso”, dijo, tras agradecer la confianza de los legisladores que lo eligieron como presidente.

“Tengo que garantizar que haya un Parlamento independiente, que funcione, que sea útil para la población”, concluyó.

