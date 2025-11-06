José Jerí remarcó importancia de pedido de facultades al Congreso para acelerar medidas clave

El presidente José Jerí reafirmó hoy el compromiso de su administración de corta duración con el destino de grandeza del país, anunciando una aceleración de medidas clave.

En ese sentido, mencionó que en los próximos días se oficializarán una serie de medidas esenciales, las cuales requieren de facultades que serán solicitadas al Congreso de la República. El objetivo es avanzar hacia la visión de un país próspero.

Dede Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí indicó que el desarrollo del país será integral y se centrará en las regiones. “Nuestras potencialidades están en nuestras regiones. Cada región tiene bondades distintas, y es ahí donde hay que saber apuntar y explotar esas capacidades“, remarcó.

El Jefe de Estado aseguró que, a pesar del tiempo limitado, el gobierno está firme y decidido a tomar acciones y señaló que aquello que no se complete quedará encaminado para futuras gestiones.

