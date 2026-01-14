Presidente José Jerí dice que responderá ante Comisión de Fiscalización por reunión no registrada con empresario chino

El presidente José Jerí se pronunció sobre las indagaciones preliminares que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República inició en su contra tras la emisión del reportaje de Punto Final que deja al descubierto su reunión no registrada oficialmente con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte.

En declaraciones a la prensa, dijo que respeta la postura de sus colegas y brindará sus descargos de forma escrita. Asimismo, dijo que no tiene ningún problema en acudir ante la comisión presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza si es citado para responder por su cuestionado encuentro con el empresario Zhihua Yang.

“Eso será materia de explicación pormenorizada ante la Comisión de Fiscalización porque me han pedido un documento y yo voy a responder, a diferencia de otros momentos, tienen a un presidente que ante el cuestionamiento da la cara, no tengo ningún problema“, señaló el jefe de Estado.

PIDE NO SER COMPARADO CON PEDRO CASTILLO

Aunque admitió que su encuentro con el empresario chino no cumplió con los protocolos oficiales, el presidente José Jerí reiteró que no existen irregularidades en este vínculo por lo que se mostró en contra de ser comparado con el caso Sarratea que involucra al expresidente Pedro Castillo. Además reiteró una vez más que se trató de coordinaciones sobre las actividades que se realizarán en Palacio de Gobierno por el Día de la Amistad Perú–China.

“Yo admito el error que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Son distintas cosas, no comparemos, estoy admitiendo el error que estoy mencionando, pero lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo ni soy profesor, soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo y no debo hacer. Y vuelvo a decir públicamente que no fue adecuado porque se puede haber comparado como se está comparando con esa situación, pero quienes me conocen saben cuál es mi dinámica de interactuar en la calle y estar todo el tiempo fuera de ser posible”, sostuvo el mandatario peruano que dijo no estar al tanto de la cercanía entre Zhihua Yang y Nicanor Boluarte.

Cabe señalar que José Jerí dio estas declaraciones durante su encuentro con los líderes de los gremios de transportes que acatan un paro hoy 14 de enero debido a la ola criminal que continúa en aumento.

