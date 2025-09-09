José Luna tras reglamento de reforma de pensiones: “Insistiremos en un octavo retiro de AFP”

El congresista de Podemos Perú, José Luna, se pronunció sobre el recientemente aprobado reglamento de la reforma previsional, por la cual tanto afiliados del sistema público como del privado accederán a una pensión mínima o proporcional a sus aportes.

El parlamentario evidenció su desacuerdo señalando que, explicado con cifras y números verdaderos, el común de los contribuyentes no accedería a un monto adecuado, por lo que exhortó a crear una nueva ley de un sistema previsional que sea justo para todos los trabajadores.

“En este reglamento claramente se ve mucha presión de todos los bandos para efectos de sacar una pensión. En un país donde existe la informalidad con casi 80%, donde la mayoría de los jóvenes emite recibo por honorarios, ¿le van a descontar el 2% y con eso van a tener una pensión digna? Si en planilla les descuentan el 10% y no alcanza para un pensión digna, ni siquiera para un sueldo mínimo, con 2% definitivamente no va a alcanzar”, afirmó.

La medida, que busca ampliar la cobertura previsional y garantizar que un mayor número de peruanos acceda a una pensión de jubilación, establece que los aportes obligatorios de los trabajadores independientes se calcularán en 2% entre 2028 y 2029, 3% entre 2030 y 2031, 4% entre 2032 y 2033, y 5% desde 2034; que recaerá sobre las rentas de cuarta categoría, aquellas que generan recibos por honorario.

Luna Gálvez también aprovechó en denunciar que las decisiones tomadas para efectos de la ordenanza responden a beneficios particulares sin provecho colectivo. “Para lo que sí va a alcanzar este aporte es para incluir fondos por cientos de miles de millones para las AFP, para eso sí sirve”, enfatizó.

INSISTIRÁ EN OCTAVO RETIRO DE AFP

Finalmente, advirtió sobre una reunión junto a otros congresistas para “insistir” por un octavo retiro y la formación de un sistema provisional que sea justo para los trabajadores tanto en la administración pública como privada y “no solo pensando en bancos”, lo que catalogó como un abuso.

