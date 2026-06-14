Entre actas observadas y recursos de nulidad: así afrontan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez la espera del resultado final

La lucha por el voto a voto pasó de las urnas a los Jurados Electorales Especiales, donde se revisan las actas observadas por los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Esto genera que los peruanos sigamos viviendo en la tensa espera del resultado final, que se prolonga desde el domingo 07 de junio, día de las elecciones.

La misma expectativa se vive al interior de los partidos políticos en contienda. En cada tienda política se desarrollan reuniones, estrategias y movimientos que marcaron una semana decisiva para el país.

Semana que concluye con agendas muy distintas para ambos candidatos. Por su parte, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, realizó un viaje al extranjero junto a su hija por unos días, a la espera de que las autoridades electorales culminen el conteo oficial. Mientras que, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, participó en una reunión con dirigentes y parlamentarios electos de su agrupación política.

LAS ESTRATEGIAS DE KEIKO Y SÁNCHEZ

El pasado 10 de junio, el partido del candidato Roberto Sánchez, presentó cuatro recursos para solicitar la nulidad de dos mil cuatrocientas mesas: 1751 en el Perú y 649 en el extranjero. El argumento está relacionado con presuntas limitaciones a la labor de los personeros en algunos locales de votación.

Por otro lado, Fuerza Popular, que mantiene una ligera ventaja, optó por presentar siete recursos para anular votos en zonas rurales. principalmente, en Puno. su argumento es que no se dejó ingresar a sus personeros.

En audiencias públicas, los Jurados Electorales evalúan los casos de forma individual. Algunas discusiones han girado en torno a la validez de votos con marcas adicionales o trazos dentro de las cédulas.

Finalmente, desde Fuerza Popular prevén un resultado favorable para Keiko Fujimori. Mientras que, el partido de Sánchez admite, por primera vez, que si sus pedidos de anular votos no tienen éxito, no podrán voltear el resultado.

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