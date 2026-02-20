Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

José María Balcázar descartó que vaya a indultar a Pedro Castillo

Política
José María Balcázar descartó que vaya a indultar a Pedro Castillo
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El presidente José María Balcázar descartó, mediante un comunicado, que esté programado el otorgamiento de alguna gracia presidencial. Esto en el marco del pedido formal hecho por la defensa de Pedro Castillo para que el exmandatario sea indultado.

En la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”, señala el documento.

Asimismo, José María Balcázar aclaró que “nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país” y concluyó con un enfático “¡nada más!”.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo