José María Balcázar descartó que vaya a indultar a Pedro Castillo

El presidente José María Balcázar descartó, mediante un comunicado, que esté programado el otorgamiento de alguna gracia presidencial. Esto en el marco del pedido formal hecho por la defensa de Pedro Castillo para que el exmandatario sea indultado.

“En la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”, señala el documento.

Asimismo, José María Balcázar aclaró que “nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país” y concluyó con un enfático “¡nada más!”.

