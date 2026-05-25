Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este lunes 25 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 25 DE MAYO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la república, José María Balcázar, no tiene registrada actividades todavía este lunes 25. El último fin de semana el jefe de Estado estuvo por el norte del país realizando actividades oficial. Desde la cuenta de presidencia enviaron un mensaje de solidaridad y compromiso por el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado se reunió con el congresista Elvis Vergara, integrante de la bancada de Acción Popular, entre las 9:47 a 10:11 de la mañana.

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