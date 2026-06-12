Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este viernes 12 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 12 DE JUNIO

El presidente de la República, José María Balcázar, brindó esta mañana una entrevista radial a un medio local, en la que hizo un llamado a los peruanos a respetar los resultados electorales, así resulte ganador Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. La misma invocación la realizó a ambas fuerzas políticas.

Durante la noche del jueves, el mandatario participó en la ceremonia por el 130.° aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el Día de la Industria Nacional. Durante la conmemoración se destacó el rol de la industria en el desarrollo económico del país y el compromiso de la SNI con el fortalecimiento de la actividad productiva, la inversión y la generación de oportunidades para los peruanos.

Más temprano participó en la ceremonia de asignación de predios para la construcción del Instituto Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa” y del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas “Óscar Trelles Montes”.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra reuniones oficiales. Se debe tener en cuenta que su primera actividad del día fue un entrevista radial concedida en Chorrillos.

VIDEO RECOMENDADO