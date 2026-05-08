Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este viernes 8 de mayo, la Presidencia de la República realizó diversas actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 8 DE MAYO

En horas de la mañana, el presidente José María Balcázar llegó a Trujillo para liderar una jornada enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y supervisar los servicios del Estado en la región.

Durante su visita, el mandatario sostuvo encuentros con autoridades locales. Además, participó en la ceremonia por el 202 aniversario de fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, en donde se le hizo un reconocimiento a su destacada labor.

También tiene programado inspeccionar el Laboratorio de Criminalística de la PNP y un recorrido al centro Mega Alegra, donde se brindan servicios de defensa pública y orientación legal.

Asimismo, llegará a Chiclayo para sumarse a las celebraciones por el primer año del pontificado del papa León XIV.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

A través del portal de Transparencia, se verificó que el presidente José María Balcázar no registra visitas en Palacio de Gobierno porque se encuentra de viaje por el norte del país.

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