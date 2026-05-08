Congreso sigue aprobando la creación de universidades: estas son las cuatro nuevas casas de estudios

A pesar de los cuestionamientos por la calidad de la educación superior en el país, el Congreso de la República sigue creando más universidades públicas en diferentes regiones. El último jueves 7 de mayo, el Pleno aprobó la conformación de cuatro nuevas casas de estudios superiores.

Una de ellas está en Cajamarca. A través de una modificación, la Escuela Superior Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca pasará a denominarse como Universidad Nacional de las Artes Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca.

Para Arequipa, el Pleno aprobó la creación de la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, en el distrito de Majes. Se enfocará en formar profesionales que aporten a mejorar la producción lechera y agroexportadora de la región.

Para este fin, se abrirán carreras como Ingeniería Agrícola, Agrónoma, Agroindustrial, Zootecnia, Recursos Hídricos, Sistemas, Administración de Negocios, Contabilidad, Comercio Internacional y otras en Ciencias Económicas y Sociales.

En Jauja, se aprobó el cambio de denominación para el Instituto Superior de Música Pública Acolla, el cual pasará a denominarse Universidad Nacional de Música de Acolla.

También se aprobó la creación de la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín. Se argumentó la necesidad de esta casa de estudios superiores debido a la pérdida del capital humano en la región debido a la migración de jóvenes en busca de mejores oportunidades.

RINDEN HOMENAJE A SAN MARCOS

Por otro lado, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, rindió homenaje a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su 475 aniversario. Señaló que “celebrar a San Marcos es celebrar al Perú y reconocer una historia de perseverancia, de lucha intelectual y de contribución permanente” al país.

Finalmente, el Congreso de la República envió su saludo institucional a la comunidad sanmarquina en reconocimiento al gran aporte de la Decana de América al desarrollo académico, científico, cultural y democrático del país.

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