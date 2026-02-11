José Williams en ‘El Espejo’: Su plan para transformar la Policía y combatir la delincuencia

El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, presentó sus propuestas principales en materia de seguridad ciudadana durante una entrevista en el podcast ‘El Espejo’ de Latina Noticias. Él, con experiencia en el mando de las Fuerzas Armadas, aseguró que la seguridad es el pilar fundamental para el desarrollo económico y social del Perú.

Para Williams, el combate contra las organizaciones criminales, la extorsión y el sicariato se sostiene en cuatro ejes estratégicos:

Seguridad ciudadana y orden público: Acción inmediata contra la delincuencia y transformación de la PNP. Sistema penitenciario (INPE): Reforma de los penales. Control de fronteras y migración. Combate a la minería ilegal.

En ese sentido, el candidato detalló que, de asumir la presidencia el 28 de julio, sus primeras acciónes para desarrollar un despliegue táctico de unidades especializadas serán las siguientes:

Patrullaje inteligente: El Escuadrón de Emergencia, la Dinoes y unidades especiales saldrán a las calles basándose en información previa de inteligencia e investigación criminal. Optimización del personal: José Williams propone reemplazar a los policías que realizan labores administrativas por civiles o estudiantes, liberando efectivos para el patrullaje operativo. Formación acelerada: Se reducirá el tiempo de formación en escuelas a un año y ocho meses. Logística y entrenamiento: El plan incluye presupuesto para tecnología, vehículos y municiones para que el personal practique tiro y técnicas de reducción inmediata.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA PNP: GUARDIA NACIONAL E INVESTIGACIÓN

El aspecto más ambicioso de su propuesta es la reforma estructural de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual se dividiría en dos ramas especializadas con mandos y escuelas propias:

Guardia Nacional: Enfocada en la prevención y el orden público. Policía de Investigación Criminal: Especializada en desarticular bandas y organizaciones.

“Si un efectivo se forma en investigación, hará carrera allí. No puede ser que un día esté en inteligencia y al otro en tránsito”, explicó Williams. Esta reforma busca fortalecer la institucionalidad y los valores dentro de la cultura organizacional de la policía.

