Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Santiváñez renunció a su cargo de Ministro de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Política
Santiváñez renunció a su cargo de Ministro de Justicia para postular en las Elecciones 2026
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Lo último. Este miércoles 1 de octubre, Juan José Santiváñez presentó su carta de renuncia al cargo de ministro de Justicia, pues en el documento dirigido a Dina Boluarte, el funcionario explica que deja el cargo de ministro.

Cabe mencionar que el viernes 3 de octubre estaba programada la discusión sobre la moción de censura a dicho personaje. Según la carta de Santiváñez, su renuncia va porque quiere participar como candidato en las próximas Elecciones Presidenciales 2026.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo