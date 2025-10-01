Santiváñez renunció a su cargo de Ministro de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Lo último. Este miércoles 1 de octubre, Juan José Santiváñez presentó su carta de renuncia al cargo de ministro de Justicia, pues en el documento dirigido a Dina Boluarte, el funcionario explica que deja el cargo de ministro.

Cabe mencionar que el viernes 3 de octubre estaba programada la discusión sobre la moción de censura a dicho personaje. Según la carta de Santiváñez, su renuncia va porque quiere participar como candidato en las próximas Elecciones Presidenciales 2026.

