Santiváñez: nuevos audios lo implican en caso de tráfico de influencias | EXCLUSIVO

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha puesto al descubierto un conjunto de audios atribuidos al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Las grabaciones, entregadas por un testigo protegido a la Fiscalía, corresponderían a conversaciones de WhatsApp en las que el hoy titular del sector se refiere a gestiones y pagos relacionados con su labor anterior.

AUDIO – SANTIVAÑEZ

“Sí, señito, sí me acuerdo que eso fue, creo que, en soles, pero ahí si se acuerda ahí justamente fue para adelantar el tema. Yo no me quedé con ese honorario, sino que lo entregué, este, no fue mío“

Pero, ¿quién es “la señito” con la que conversa Santivañez conversó Santiváñez, según la tesis fiscal? ¿A quién se dirige habría dirigido con especial deferencia y de qué dinero se habla?

En una audiencia realizada en marzo de este año, el fiscal adjunto supremo Luis Arturo Ballón solicitó el impedimento de salida del país para Juan José Santiváñez. El pedido se enmarca en la investigación por la presunta recepción de 20 mil dólares, que el hoy ministro de Justicia habría aceptado para influir en una decisión del Tribunal Constitucional a favor de uno de sus clientes.

AUDIO – SANTIVAÑEZ

“Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así, porque el ponente, lamentablemente se cerró y es un antipolicía, por eso, pero nosotros tenemos dos magistrados del TC que nos están apoyando“.

ESTA HISTORIA NO SE INICIA EN LIMA, SINO EN TRUJILLO

En enero de 2020, el Poder Judicial condenó en esa ciudad al policía Miguel Joel Marcelo Salirrosas, a 27 años de prisión, por integrar la organización criminal Los Injertos de K y K, dedicada a la extorsión y el sicariato. Marcelo Salirrosas era identificado con el alias de “el diablo”.

Fue tras la condena en última instancia que la familia del policía acudió al entonces abogado Juan José Santivañez para que busque la liberación del condenado, a través de un habeas corpus, ante el Tribunal Constitucional.

Pero Santivañez, según la sustentación del fiscal Ballón en audiencia pública, no sólo le cobró a la familia del policía sus honorarios, sino que les habría solicitado 20,000 dólares americanos para influir en la decisión que iba a dictar el TC sobre el caso.

AUDIO – SANTIVAÑEZ

“Señito, estoy moviendo cielo y tierra. Cielo y tierra. No se preocupe”.

En febrero de 2024, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional fue contrario a los fines que perseguía la familia del policía condenado. Pese al ofrecimiento hecho por Santiváñez a sus clientes, el TC desestimó el habeas corpus, razón por la que Marcelo Salirrosas continúa cumpliendo su condena en el penal El Milagro, de Trujillo.

Fue entonces que un familiar directo del policía tomó contacto con Santiváñez, para reclamarle por el nulo resultado de su trabajo pese al dinero que, aseguran, se les solicitó para influir en los miembros del TC.

AUDIO – SANTIVAÑEZ

“Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así, porque el ponente, lamentablemente se cerró y es un antipolicía, por eso, pero nosotros tenemos dos magistrados del TC que nos están apoyando.”

Pero el testigo protegido de la Fiscalía afirma que insistió con Santiváñez, solicitándole la devolución del dinero que este habría cobrado para influir en dos integrantes del TC, que le dijo a la familia que eran sus amigos.

AUDIO – SANTIVAÑEZ

“Señito, cómo esta, esté un favor justo acabo de conversar con una persona que me tiene un dinero y me dice que recién me va a abonar el jueves. El viernes, el viernes a más tardar le debo estar abonando, por favor, sin falta. Ya le muestro que no le voy a fallar”.

Pero la señito, convertida hoy en testigo protegido de la Fiscalía, insiste. Le menciona incluso a quien sería Santiváñez la posibilidad de acudir a los medios de comunicación.

AUDIO – SANTIVÁÑEZ

“Sí, señito, sí me acuerdo que eso fue, creo que, en soles, pero ahí si se acuerda ahí justamente fue para adelantar el tema. Yo no me quedé con ese honorario, sino que lo entregué, este, no fue mío”.

Estos audios inéditos, difundidos hoy por primera vez por Latina Noticias, complican la situación de Juan José Santiváñez, investigado por este caso por el presunto delito de tráfico de influencias.

Un ministro de Justicia señalado directamente como supuesto intermediario de un ilícito pago a favor de presunto solicitante de dinero, para influir en los miembros del Tribunal Constitucional.

VIDEO RECOMENDADO