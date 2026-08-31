Comisión de Ética de la Cámara de Diputados evaluará hoy el caso de Julián Pérez Mallqui

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados evaluará el informe de calificación del expediente contra Julián Pérez Mallqui, este lunes 31 de agosto. La sesión se realizará a las 4 de la tarde, en la Sala 2 ‘Fabiola Salazar Leguía’.

Este grupo de trabajo había iniciado una investigación preliminar contra el congresista de Juntos por el Perú por la presunta agresión física y psicológica contra su expareja. El presidente de la Comisión, Henry Albañil, de Obras, indicó que la denuncia fue presentada por Cristian Aranda Vásquez, de Renovación Popular. “Se les hace saber que de manera inmediata esta le ha sido notificada al diputado denunciado y se ha dado inicio al procedimiento de indagación preliminar”, dijo.

Cabe recordar que Pérez Mallqui fue detenido en la comisaría de San Miguel el pasado 30 de julio luego de ser acusado de agresión física. El diputado intentó justificar la denuncia asegurando que se trató de un “tema de cólera”.

¿QUÉ DICE LA DENUNCIA?

Cristian Aranda solicitó la suspensión del ejercicio del cargo para Mallqui y el descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. En el documento, el diputado menciona que mientras la presunta víctima tramitaba su denuncia en la comisaría de San Miguel, el parlamentario de Juntos por el Perú “perpetró una agresión física directa en el interior de la dependencia policial”.

Por medio de una publicación en su cuenta personal de X (antes Twitter), el legislador de Renovación Popular afirmó que este hecho ha sido condenado por congresistas de todas las bancadas, sin importar la ideología de cada una. En ese sentido, sostiene que el “rechazo es unánime porque la gravedad de este caso trasciende cualquier diferencia política”.

“El Congreso no puede convertirse en refugio de quienes, con su conducta, deshonran la investidura parlamentaria y socavan la confianza de los peruanos en sus instituciones. Quien representa a la Nación debe estar sometido al más alto estándar ético, no al mínimo indispensable. La Comisión de Ética tiene la oportunidad de demostrar que sus normas no son letra muerta y que en el Parlamento no existen privilegios ni blindajes. La violencia no puede encontrar impunidad bajo el manto de un escaño”, añadió.

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