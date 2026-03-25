Julio Velarde es condecorado con La Orden del Sol del Perú: “que la hiperinflación no se repita” | VIDEO

Julio Velarde Flores, el director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que ha visto 10 presidentes pasar por el Palacio de Gobierno, fue condecorado esta tarde del 25 de marzo con la Orden El Sol Peruano en el grado de “Gran Cruz”.

Este reconocimiento del Estado peruano se da por los 20 años de servicio liderando el cuidado de las reservas económicas del país, amortiguando cambios en la política internacional y nacional, además de periodos de crisis sociales y escaces.

Durante su ponencia de agradecimiento, Velarde habló en nombre del BCRP y resaltó el trabajo que su equipo realizó junto a él. Por otro lado, también indicó que el Perú es el único país en la región que ha tenido el periodo más largo sin hiperinflación.

“Más de la mitad no ha vivido siquiera este periodo de hiperinflación. Quienes sílo vivieron lo recuerdan perfectamente. Saben los costos que tuvo y los sacrificios que implicó. Esperemos que esos tiempos no se repitan”, declaró Julio Velarde en el Palacio de Gobierno a puertas de las Elecciones Generales 2026.

Recordemos que La Orden El Sol del Perú fue creada en el año de la independencia, es decir, en 1821. Esta distinción es la más alta que puede dar el Estado a funcionarios o servidores por distintos méritos excepcionales.

VIDEO RECOMENDADO