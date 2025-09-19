Junta Nacional de Justicia suspende provisionalmente a la fiscal de la Nación Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió suspender provisionalmente por un periodo de seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras considerar que incumplió la orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y titular del Ministerio Público.

La audiencia para evaluar esta medida estaba programada para este viernes 19 de septiembre desde las 10:00 a. m.; sin embargo, no se desarrolló como estaba previsto debido a la inasistencia de Espinoza. La sesión del pleno, finalmente, duró apenas dos minutos.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN?

La solicitud de suspensión fue presentada por la consejera María Teresa Cabrera, quien acusó a Espinoza de incurrir en faltas graves al no acatar la resolución N.° 231-2025-JNJ, emitida en junio, que ordenaba la restitución de Benavides en el cargo.

“Estos hechos determinarían que la administrada Delia Milagros Espinoza Valenzuela habría incumplido deberes funcionales que son calificados como faltas muy graves y graves en la Ley de la Carrera Fiscal, reflejando un presunto quebrantamiento del respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y a la confianza ciudadana en el Estado de derecho”, dicta el documento.

Puntualmente, los hechos adjudicados a Espinoza están relacionados a haber hecho caso omiso, continuar ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación de manera ilegal e inconstitucional, haberse rehusado a cumplir sus funciones como Fiscal Suprema e instigar a que el personal fiscal y administrativo del Ministerio Público evite dar cumplimiento a lo ordenado.

SOBRE SU DEFENSA

Espinoza alegó que no incurrió en desacato, sino que actuó en defensa de la legalidad y de la autonomía del Ministerio Público.

“La Junta Nacional de Justicia lo que está pretendiendo es concretar el acto que no culminaron el 16 de junio”, sostuvo en alusión al intento de reposición de Benavides, quien aún no estaba habilitada en esa fecha.

Durante una conferencia de prensa ofrecida mientras se desarrollaba la sesión de la JNJ, Espinoza denunció que está siendo víctima de una campaña política. “Esto es parte de una campaña que empezó desde enero porque empezaron a ver los frutos de nuestro trabajo: denuncias constitucionales debidamente sustentadas. Siempre he enfrentado a la delincuencia y algo que tienen en común es que atacan a quien los investiga”, manifestó.

Su defensa legal, por su parte, emitió un comunicado señalando que el procedimiento fue “arbitrario e inconstitucional” y anunció que recurrirán a la justicia constitucional.

“No hay un juego limpio ni garantías de debido proceso”, finalizó.

La decisión de la JNJ ha reavivado el debate sobre la autonomía del Ministerio Público y las garantías del debido proceso en los procedimientos disciplinarios contra altos funcionarios.

