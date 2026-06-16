Juntos por el Perú suspende recolecta para evaluar suspensión de 2.398 actas de Lima y EE.UU.

La tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay, anunció que el partido político suspenderá la colecta que iniciaron para sustentar el pedido de anulación de 2.398 mesas de votación de Lima y Estados Unidos, regiones donde ganó Keiko Fujimori, contrincante por la presidencia de Roberto Sánchez.

“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, vamos a parar”, declaró Ayay a los seguidores del partido luego de pedir que dejen de enviar sus aportes a través de billeteras digitales.

Latina Noticias accedió a las resoluciones del Jurado Electoral Especial (JEE), donde los magistrados declararon improcedente los pedidos debido, principalmente, a la falta de pago de la taza electoral pedido por ley y falta de pruebas en el caso de las mesas de Estados Unidos.

El partido de izquierda Juntos por el Perú tenía que pagar alrededor de 3 millones 297 mil 250 soles a la JEE para que sus pedidos ingresen a evaluación, pero no adjunto los vouchers de pago.

Pese a este escenario, Ayay indicó que durante los próximos días informarán el monto que el partido logró recaudar. Por otro lado, indicó que reconocerán los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026. Pero su partido la contradice.

Hasta la publicación de esta nota, Juntos por el Perú anunció por sus redes sociales una movilización masiva en Lima que denunciará la “falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral”. El partido afirma que se realizaron una “serie de irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas que atentan contra la justicia electoral”.

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