Gabinete de Miralles: estos son los ministros que juramentaron ante el presidente Balcázar

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento este martes al nuevo gabinete ministerial que acompañará la etapa final de este periodo presidencial. En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado recibió al equipo que asume funciones en un momento clave para garantizar la estabilidad política y administrativa del país, en el marco del proceso electoral en curso.

El gabinete está liderado por la exministra de Economía, Denisse Miralles, quien prestó juramento junto a los demás ministros para conducir el breve gobierno de transición. La administración tendrá como principal encargo mantener el normal funcionamiento de las instituciones y entregar el poder el próximo 26 de julio a quien resulte ganador de las elecciones generales.

INTEGRANTES DEL GABINETE DE MIRALLES:

Presidencia del Consejo de Ministros: Denisse Miralles

Ministro de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez

Ministro de Defensa: Luis Arroyo Sánchez

Ministro de Economía y Finanza: Gerardo López Gonzales

Ministro del Interior: Hugo Begazo de Bedoya

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez Borra

Ministro de Educación: Erfurt Castillo Vera

Ministro de Salud: Luis Quiroz Avilés

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza Millán

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fernández Cáceres

Ministro de la Producción: César Quispe Luján

Ministro del Comercio del Exterior y Turismo: José Reyes Llanos

Ministro de Energía y Minas: Angelo Alfaro Lombardi

Ministro de Transporte y Comunicaciones: Aldo Prieto Barrera

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Hary Izarra Trelles

Ministra del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

Ministra de Cultura: Fátima Altabás Kajatt

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez Dávila

