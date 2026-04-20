Keiko Fujimori cree que Piero Corvetto debería renunciar como jefe de la ONPE: “Sería saludable”

La candidata a la presidencia Keiko Fujimori se volvió a referir sobre las irregularidades en las Elecciones 2026 y consideró que “lo más saludable” para el país es que Piero Corvetto renuncie como jefe de la ONPE. Para la lideresa de Fuerza Popular, la segunda vuelta de los comicios debería ser asumido por otra persona a fin de transparentar el proceso electoral.

“De cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas quienes lleven a cabo la segunda vuelta. (…) Lo que le corresponde al señor Corvetto es dar un paso al costado. Es muy lamentable todas las incidencias e irregularidades que han habido, la población ya no va a permitir que todas estas incidencias enturbien un proceso que debe ser transparente y confiable para todos los peruanos”, sostuvo Fujimori Higuchi tras reunirse con representantes de comedores populares en el distrito de Independencia.

Rechaza postergar compra de aviones F-16:

Keiko Fujimori cuestionó al Ejecutivo tras conocerse que el presidente José María Balcázar suspendió la firma del contrato de compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70, con la empresa norteamericana Lockheed Martin por un valor estimado de 3 500 millones de dólares.

En esa línea, instó al mandatario continuar con las negociaciones al considerar que los contratos fueron asumidos con antelación por lo que ahora deben ser ratificados.

“Nosotros esperamos que el señor Balcázar recapacite, porque yo creo que son decisiones que para el Perú va ser importante”, añadió.

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