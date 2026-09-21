Keiko Fujimori en Estados Unidos: estos ministros forman parte de la delegación

El Ejecutivo autorizó el viaje de tres ministros de Estado para sumarse a la actividades vinculadas a las actividades de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Estados Unidos ―del 21 al 25 de setiembre―, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La delegación diplomática está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien viajará a Nueva York del 21 al 25 de setiembre para brindar soporte político a la mandataria durante su presentación ante la ONU.

En tanto, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, mantendrá actividades oficiales en Nueva York y Washington del 21 al 25 de setiembre para participar en el Foro Económico Mundial.

Durante el desarrollo del viaje, ambos integrantes del Gabinete Ministerial sostendrán reuniones bilaterales y encuentros de trabajo orientados a promover las inversiones, fortalecer la agenda económica e impulsar el turismo internacional hacia el Perú.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Estados Unidos posteriormente del 29 de setiembre al 3 de octubre con el propósito de representar al país en el Cuarto Foro Regional de Vivienda.

La resolución suprema aprobatoria precisa que las carteras involucradas asumirán los gastos correspondientes a pasajes aéreos y viáticos con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, cumpliendo con los marcos normativos aplicables a comisiones de servicios fuera del país.

GALARRETA QUEDARÁ AL FRENTE DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Con el objetivo de garantizar la continuidad de la gestión pública durante la ausencia de la presidenta Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asumirá la encargatura del despacho de la Presidencia de la República mientras dure su participación en Estados Unidos.

Asimismo, ante la designación temporal del premier al frente de las funciones del Ejecutivo, se dispuso que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, quede interinamente a cargo del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta reorganización temporal en la alta dirección del Estado responde a los procedimientos constitucionales y legales vigentes, asegurando el normal funcionamiento de la administración pública y la atención de la agenda gubernamental.

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