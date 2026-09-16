Keiko Fujimori tiene previsto dar un discurso en la Asamblea General de la ONU: estas serán sus actividades

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tiene previsto participar del Debate General de Alto Nivel durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que iniciará el martes 22 de septiembre. El Pleno del Senado autorizó que la mandataria viaje a Nueva York, para participar de este evento que reunirá a 97 Jefes de Estado, 55 Jefes de Gobierno y 41 representantes, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras altas autoridades.

De acuerdo con la lista provisional de oradores, Fujimori intervendrá en el octavo turno de la mañana del martes, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, con una duración sugerida de 15 minutos. Antes de su participación está previsto que hablen los jefes de Estado de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Türkiye, Kirguistán, Qatar y Lituania, mientras que a continuación de su intervención se ubican los turnos de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia.

AGENDA DE KEIKO FUJIMORI

El miércoles 23, a las 10 de la mañana, Fujimori asistirá al encuentro ‘Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas’, espacio que congregará a representantes de bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados para dialogar sobre mecanismos de financiamiento orientados a fortalecer la sostenibilidad y competitividad del país.

Luego, a las 3 de la tarde, por invitación del gobierno de Chile, Keiko participará en el Encuentro Presidencial ‘Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional’.

Durante el jueves 24, se desarrollarán actividades de corte económico, comercial y financiero. Ese día, la mandataria sostendrá un encuentro con la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y participará, por invitación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en un diálogo de alto nivel titulado ‘Australia – Latin America and the Caribbean: A New Frontier for Cooperation’.

Asimismo, tiene prevista su asistencia a la Bolsa de Valores de Nueva York, donde presidirá la ceremonia del toque de campana de cierre. Según el Poder Ejecutivo, esta actividad proyectará al Perú como un socio confiable y un destino atractivo para las inversiones”.

Otro evento que figura en su agenda es el ‘Atlantic Council in New York’, instancia en la que Fujimori se dirigirá a altos funcionarios, líderes empresariales, inversionistas, representantes de bancos multilaterales de desarrollo y miembros de la prensa internacional, con el propósito de presentar la agenda económica del nuevo gobierno.

La presidenta también contempla tener una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno de distintos países, así como con representantes de organizaciones internacionales que mantienen vínculos de cooperación con el Perú.

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