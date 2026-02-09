Keiko Fujimori: “En nuestro gobierno las rejas de las calles serán retiradas”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que en un eventual gobierno de su partido las rejas colocadas por los vecinos en muchas calles de Lima “serán retiradas y serán utilizadas en las cárceles para que los delincuentes estén allí bien guardados”.

Esta fue una de sus propuestas de seguridad ciudadana que presentó durante una actividad en San Juan de Miraflores. En esa misma línea, señaló que, de manera temporal, las Fuerzas Armadas deben tomar el control de las cárceles del país y que los presos deben trabajar para acceder a mejores raciones de comida.

“Los delincuentes que cometan delitos gravosos tienen que trabajar por su comida. Se les va a dar un alimento básico y si quieren una ración adicional, van a tener que trabajar para ello. Que hagan las pistas y los parques“, remarcó Keiko Fujimori.

De otro lado, anunció un programa de voluntariado enfocado en los jóvenes que no trabajan ni estudian. “Se les dará la oportunidad de capacitarse, de encontrar un trabajo. Ellos buscan una oportunidad”, remarcó.

