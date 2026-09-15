Keiko Fujimori participará en ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la PNP

La presidenta de la República estará presente este miércoles 16 de septiembre en el acto oficial donde Fredy López Mendoza asumirá la conducción de la Policía Nacional del Perú.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participará este miércoles 16 de septiembre en la ceremonia de relevo y reconocimiento del teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto se desarrollará en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía, ubicada en Puente Piedra. También participarán el ministro del Interior, César Astudillo; los viceministros del sector y representantes del Alto Mando Policial.

LÓPEZ SERÁ REEMPLAZO DE ARRIOLA

López Mendoza asumirá el máximo cargo de la institución policial en reemplazo del general Óscar Arriola, quien anunció el pasado 7 de septiembre su relevo de la conducción de la PNP.

Antes de su designación, Fredy López se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, un cargo de alta jerarquía dentro de la institución y considerado el segundo nivel en la estructura de mando policial.

Con la ceremonia de este miércoles, López Mendoza asumirá oficialmente la conducción de la PNP, en un contexto en el que la institución enfrenta el desafío de reforzar sus acciones frente a la delincuencia y el crimen organizado.

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