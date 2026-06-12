Keiko Fujimori pide paciencia mientras avanza revisión de actas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el avance de la revisión de actas electorales que realizan los Jurados Electorales Especiales y pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras concluye el proceso de conteo y resolución de impugnaciones.

A su salida de su vivienda, Fujimori señaló que las audiencias públicas en las que se revisan las cédulas y actas observadas contribuyen a fortalecer la transparencia del proceso electoral. Según indicó, estos procedimientos podrían extenderse aproximadamente una semana más, dependiendo del número de impugnaciones que deban resolverse.

La lideresa de Fuerza Popular también se refirió a las declaraciones del presidente del Congreso, José Jerí Balcázar, y destacó que las autoridades deben mantener una posición imparcial mientras los organismos electorales concluyen el conteo de votos. En ese sentido, remarcó que corresponde esperar los resultados oficiales que emitan las instituciones competentes.

MOVILIZACIONES

Respecto a las movilizaciones ciudadanas convocadas, Fujimori sostuvo que todos los peruanos tienen derecho a expresar sus opiniones y participar en marchas, siempre que estas se desarrollen dentro del marco de la ley y con respeto a los demás ciudadanos.

Asimismo, exhortó a evitar la difusión de información sin sustento, al considerar que podría generar mayor incertidumbre en el país.

En relación con las impugnaciones presentadas durante el proceso, la excandidata precisó que Fuerza Popular ha formulado siete recursos. Además, indicó que la agrupación rival habría solicitado la revisión de un gran número de actas mediante un solo documento, por lo que recordó que cada impugnación debe contar con su respectivo sustento y cumplir los procedimientos establecidos por la normativa electoral.