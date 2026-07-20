Keiko Fujimori se reúne con alcaldes de Piura para coordinar acciones urgentes frente a El Niño

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con alcaldes de la región Piura para coordinar acciones prioritarias frente al posible impacto del fenómeno de El Niño en la costa norte del país. El encuentro se realizó en el local partidario de Fuerza Popular, en el distrito de San Isidro.

Tras la reunión, el alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, advirtió que el fenómeno “podría ser tan grave como el ocurrido en 1998”. En ese sentido, indicó que las autoridades locales solicitaron medidas urgentes debido a la cercanía del evento climático y plantearon acciones como la defensa de zonas urbanas y la definición de la salida del cauce del Río Piura hacia el mar.

ALCALDES EXIGEN RESPUESTAS CONCRETAS Y MEDIDAS URGENTES

Por su parte, el alcalde de Huancabamba, Hernán Lizana, enfatizó que durante el encuentro se exigieron respuestas concretas. “Ya no discursos, sino cosas reales”, sostuvo, al señalar que se plantearon dos posibles decretos de urgencia para atender la emergencia.

Asimismo, Lizana indicó que la presidenta electa priorizaría una visita a Piura en los próximos días, luego de cumplir actividades en Junín, con el objetivo de evaluar directamente las zonas más vulnerables.

Desde Ayabaca, el alcalde Darwin Quinde señaló que su provincia ha priorizado la culminación de un hospital paralizado desde hace más de ocho años, así como la mejora de una carretera que resulta afectada durante eventos climáticos.

En la reunión también participaron autoridades de Sullana, Morropón-Chulucanas, Talara y Paita, quienes coincidieron en la necesidad de ejecutar obras y medidas concretas para mitigar los posibles efectos del fenómeno en la región.

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