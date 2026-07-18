JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador del Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2031. La decisión fue adoptada por mayoría del Pleno del organismo electoral luego de que el líder de Renovación Popular comunicara formalmente su decisión de no juramentar ni asumir el cargo para el que fue elegido en las Elecciones Generales 2026.

La medida también dispone la convocatoria de Absalón Vásquez Villanueva para que asuma el escaño senatorial, al corresponderle el siguiente lugar en el orden de prelación de la votación preferencial de la lista de Renovación Popular. El caso es considerado relevante porque aborda una situación no prevista expresamente en la legislación vigente respecto a congresistas electos que deciden no incorporarse al Parlamento antes de su instalación.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 1757-2026-JNE. En dicho documento, el organismo electoral señala que realizó una interpretación sistemática del marco constitucional y legal que regula el mandato parlamentario ante el vacío normativo existente para este tipo de casos.

Según el JNE, su competencia no concluye con la proclamación de resultados cuando persisten controversias estrictamente electorales cuya resolución resulta necesaria para garantizar la eficacia de la voluntad popular y la continuidad de la representación política.

El pronunciamiento precisa que, si bien el artículo 95 de la Constitución establece que el mandato legislativo es irrenunciable, la normativa vigente distingue entre la proclamación de un candidato electo, el procedimiento de incorporación al cargo y el ejercicio de la función parlamentaria. Cada una de estas etapas, señala el organismo, genera efectos jurídicos distintos.

En ese sentido, el colegiado sostuvo que la proclamación de resultados reconoce la representación política conferida por el electorado, pero no implica por sí sola el inicio efectivo del mandato legislativo.

CONVOCAN A ABSALÓN VÁSQUEZ

El JNE enfatizó que su decisión no constituye un pronunciamiento general sobre la renunciabilidad del mandato legislativo ni un control sobre el artículo 95 de la Constitución. Por el contrario, indicó que se trata de la aplicación coordinada de las normas que integran el régimen jurídico del mandato representativo para resolver una situación excepcional no contemplada expresamente por el legislador.

Como consecuencia de esta decisión, Absalón Vásquez Villanueva fue convocado para asumir el cargo de senador durante el periodo 2026-2031, al ser el candidato que continúa en el orden de votación preferencial de la misma organización política.

El pronunciamiento del JNE se produjo a solicitud del Congreso de la República, luego de que López Aliaga presentara un escrito comunicando su decisión expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el cargo. Además, ante el vacío normativo identificado, el organismo electoral dispuso que su Oficina General de Asesoría Jurídica elabore un proyecto de ley para regular situaciones similares en el futuro.

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