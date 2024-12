Fiscalía solicita que ley que deroga detención preliminar no tenga efecto mientras se examina

La reciente petición del vocero de Ministerio Público, Victor Cubas, de suspender los efectos de la ley que elimina la detención preliminar ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político. Esta medida podría favorecer la impunidad contra la delincuencia.

“Hago un llamado no para que se derogue la ley de inmediato, sino para que se declare un periodo de vacatio legis; que la ley siga promulgada, pero que no surja efecto mientras no se examine, eso es duro golpe en la lucha contra la seguridad ciudadana”, manifestó.

Al promulgarse la ley, los fiscales no podrán solicitar prisión preventiva, medida cautelar que busca evitar la fuga de involucrados en una investigación y o la continuación de la actividad delictiva. Del mismo modo, a policías que ocasionen una muerte al usar legalmente armas.

«Según el artículo 261, el juez puede disponer la detención preliminar hasta por 7 días, fuera de los casos de flagrancia, pero a condición de que sea delito sancionado con pena preventiva mayor de 4 años”, precisó.

CUEVAS: » ES ENTENDIBLE QUE LA NORMA BUSQUE GARANTIZAR LA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA»

Cuando la policía tiene conocimiento de un delito, lo denuncia a la fiscalía y planifica operativos encaminados a realizar las primeras detenciones de personas involucradas en delitos como corrupción, atentados a la integridad sexual de menores y crimen organizado.

El vocero de ministerio Público, agregó: “Eso perjudica la lucha contra toda forma de delincuencia común organizada, la corrupción, los delitos más graves van a poder realizarse libremente. la policía está atada de manos con eso. La prisión preventiva fue reclamada por la policía por años para luchar contra la delincuencia”.

Victor Cubas aseguró que con la derogatoria el fiscal podrá pedir la prisión preventiva al formalizar las investigaciones.

