Las tesis de María Acuña: «Vamos a evaluar el caso en Comisión de Ética», señala el congresista Alex Paredes

Tras el informe periodístico de Punto Final que da a conocer que las tesis de maestría y doctorado de la congresista María Grimaneza Acuña están no habidas, las reacciones de parlamentarios de diversas bancadas no tardaron en llegar.

«No le hace bien ni por ella ni por la institución ni por su propio partido. Creo que debería haber un poquito más de seriedad en su respuesta», manifestó el congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial sobre el desconocimiento que mostró la legisladora Acuña sobre su tesis ante la consulta del reportero Roberto Ramírez.

A su vez, Paredes Gonzáles no descartó que el caso pase a la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual preside. «Vamos a evaluar con el equipo de la Comisión de Ética y ver qué vamos a hacer al respecto… Y veamos qué sale en los días subsiguientes, podría ser», expresó.

Mientras que Ruth Luque del Bloque Democrático Popular invocó a la congresista María Acuña a que muestre su tesis. «Me imagino que la persona directamente involucrada debe tener una copia y creo que lo que debería mostrar la señora es su tesis para evitar toda la suspicacia… Si una persona es autora y uno sabe el contenido de su tesis, uno tiene una copia»

Por su parte, el parlamentario Alejandro Cavero, y tercer vicepresidente del Congreso, evitó dar mayores declaraciones al respecto. «Yo no voy a responder por ella, no sé en qué estado está su tesis, no sé cuál habrá sido la naturaleza de su tesis y si la Universidad César Vallejor (UCV) puede o no dar una explicación»

UCV Y SUNEDU

Su hermano Héctor Acuña de la bancada Honor y Democracia también se pronunció al respecto. Resaltó las responsabilidades de la Sunedu y de la casa de estudios en cuestión, en este caso la UCV.

«No he visto la noticia en forma directa, pero la información que tengo es que la Universidad la ha perdido y eso no debe darse. A nivel de todas las universidades creo que es obligación subirlo de manera digital… A la Sunedu le corresponde hacer las labores de fiscalización, creo que llos deben tener las herramientas para sancionar», argumentó.

Agregó que ante estos casos la persona más interesada es la graduada, por lo que cree que su hermana «en su momento» ubicará la tesis. En esta misma línea, se pronunció la congresista Gladys Echaíz de la bancada Honor y Democracia. «Hay que darle el beneficio de la duda, pero por ahí habrá una copia que aparecerá», expresó.

También destacó la importancia de las entidades fiscalizadoras. «Las instituciones encargadas de la supervisión y control de las universidades deben tomar debida nota de eso y proceder como se corresponde», acotó.

¿QUÉ PASÓ CON LAS TESIS DE MARÍA ACUÑA?

María Grimaneza Acuña Peralta tiene una maestría y un doctorado en la Universidad César Vallejo, propiedad de su hermano, pero sus tesis han desaparecido. En el informe de Punto Final, el reportero Roberto Ramírez le pregunta por estas a la congresista, sin embargo respondió con evasivas. Tampoco respondió a la consulta del nombre de quien fuera sus asesor.

Asimismo, la casa de estudios señaló que toda la documentación que habría estado en un almacén en Chiclayo habría resultado afecyado por las lluvias del Fenómeno del Niño.

VIDEO RECOMENDADO