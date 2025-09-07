Abogado cuestiona pedido de Procuraduría contra periodista Rodrigo Cruz: “Carece de sustento legal”

El pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Punto Final, encendió la alerta sobre la libertad de prensa en el país. Diversos sectores advierten que esta medida podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo de investigación.

En respuesta, el abogado de Latina Noticias, Luis Vargas Valdivia, salió en defensa del periodista y cuestionó duramente la iniciativa de la Procuraduría.

“Vivimos momentos difíciles. La prensa —como lo han señalado la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— cumple un rol esencial en países donde las instituciones no son fuertes. La historia lo demuestra: sin periodismo libre, la democracia se resquebraja”, expresó.

El letrado también criticó las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y advirtió que detrás de este caso se percibe un intento de presión contra los medios:

“Aquí lo que se pretende es avasallar a la prensa. Escuchamos al abogado del ministro afirmar que no existe esa intención, pero lo dicho no coincide con las palabras del propio ministro, quien aseguró que no era nada contra los periodistas, aunque admitió que buscaba ‘llamarlos al orden‘”.

El abogado de Latina Noticias sostuvo que el reportaje de Punto Final sobre el ministro Juan José Santiváñez se enmarca plenamente en el interés público y cumple con los estándares del periodismo de investigación. Además, rechazó el pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, al considerarlo arbitrario, carente de sustento legal y un grave atentado contra la libertad de prensa.

El representante legal afirmó que el caso se ha construido sobre conjeturas y tergiversaciones, con el propósito de vincular de manera forzada el trabajo de Cruz a hechos ajenos a su labor periodística. En su opinión, esta estrategia busca amedrentar a los medios de comunicación y condicionar la investigación periodística en el país.

“Durante la investigación ha quedado claro que Rodrigo Cruz no pertenece a ninguna organización junto a Marita Barreto o Patricia Benavides. Todo parte de una entrevista que realizó a Benavides cuando era fiscal suprema adjunta y postulaba a la Fiscalía de la Nación. Esa entrevista fue pública, y a partir de allí surgieron especulaciones sin fundamento, como si buscara algún beneficio. Incluso, en la diligencia de reconstrucción, Miguel Ángel Girao —uno de los coinvestigados— declaró que jamás escuchó a Cruz pedir algo indebido. Fue únicamente una entrevista”, precisó.

Finalmente, Vargas Valdivia agregó que la ofensiva contra la prensa tiene un trasfondo político, más que un verdadero afán de lucha contra la corrupción.

“Estamos frente a un ataque directo a la prensa, y no es casualidad que esto ocurra tras el regreso del señor Santiváñez al poder. Este no es un gobierno que combata la corrupción ni la criminalidad. Mañana presentaremos un escrito de oposición, no solo porque la medida no cumple con los requisitos legales, sino porque constituye un grave atentado contra el secreto profesional y el derecho de todo periodista a proteger sus fuentes”, subrayó.

