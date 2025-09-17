Ley de sistema de pensiones: podría eliminarse aporte obligatorio de independientes y evaluarse retiro de 95.5%

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes comunicó que desde el gobierno se encuentran a favor de realizar ajustes a la nueva Ley de modernización del sistema de pensiones. Entre ellas, eliminar la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes y evaluar la prohibición de retiro del 95.5% del fondo previsional para aportantes menores de 40 años.

“El país hoy ya tiene una reforma que cuidar, consideramos que se pueden hacer algunos ajustes importantes. Por ejemplo, permitir un retiro adicional de los fondos, en especial para aquellos que no han aportado al sistema en los últimos 6 o 12 meses, eliminar la obligatoriedad de aportes de los trabajadores independientes y revisar la prohibición del retiro del 95.5% del fondo que limita la libertad de los afiliados al final de su vida laboral”, señaló.

El titular del MEF defendió los avances en la reforma del sistema de pensiones refiriendo que existe una mayor competencia entre administradoras de fondos, lo que significará menores costos para los afiliados; una pensión mínima garantizada tanto en la ONP como en el sistema de AFP, sistema de jubilación privada, y las comisiones vinculadas al rendimiento, que alinean los intereses de los fondos de pensiones con los de los aportantes.

“Hay una mayor cobertura previsional para que millones de peruanos que hoy están fuera del sistema puedan tener protección en su vejez; la ampliación del programa Pensión 65 a adultos mayores de 75 años en condiciones de pobreza no extrema; el aporte por consumo que entrará en vigencia en 2027 mediante un mecanismo innovador que permite que en cada compra, cuente para alimentar el fondo de jubilación. Y finalmente, el libre traslado entre la ONP y los sistemas de fondos de pensiones para que cada ciudadano pueda elegir dónde quiera construir su futuro”, añadió.

Pérez Reyes resaltó la importancia de la norma, considerando las oportunidades de mejora y destacando su beneficio para el país. “La reforma del sistema de pensiones no se trata de un logro del Ejecutivo ni del Legislativo, es un logro del país. Es la oportunidad que tenemos para dar a cada peruano y peruana la seguridad de que después de toda una vida de esfuerzo podrá vivir su tercera edad con dignidad al poder contar finalmente con una pensión mínima, la que deberá aumentar en la medida que aumentemos la presión tributaria”, sostuvo.

Aprovechó en exhortar al Congreso a perfeccionar la ley en los puntos necesarios sin debilitar sus pilares fundamentales. “Esta reforma es un compromiso con la justicia social, con la equidad y con las generaciones futuras, construyamos sobre lo avanzado, buscando sin duda el consenso político necesario, pero con pragmatismo, sin perder el norte de la necesaria reforma del sistema de pensiones”, finalizó.

La nueva ley del sistema de pensiones impedía el retiro del 95.5% de sus fondos para afiliados menores de 40 años y para los nuevos afiliados. Además, a partir del 1 de enero del 2028, los trabajadores independientes deberían aportar de manera obligatoria a la ONP o al Sistema Privado de Pensiones.

