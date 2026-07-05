Presidente del JNE: “No hubo fraude ni en primera ni en segunda vuelta”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aseguró que no hubo irregularidades en las elecciones, defendió la proclamación de resultados y afirmó que cualquier decisión sobre el caso de Rafael López Aliaga será objetiva y dentro del marco legal.

El JNE sepulta la narrativa de irregularidades en las urnas

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue tajante al defender la legitimidad del último proceso electoral. En entrevista exclusiva con Punto Final, la máxima autoridad del organismo descartó cualquier tipo de manipulación en los votos emitidos por la ciudadanía.

“En principio no hay fraude ni en primera ni en segunda vuelta. Queremos descartar todas esas narrativas”, afirmó el magistrado. Asimismo, admitió que hubo incidencias importantes en Lima Metropolitana, pero aclaró que se tomaron medidas operativas inmediatas para mitigar sus efectos en los resultados.

Proclamación oficial y respuesta ante apelaciones de Roberto Sánchez

Respecto a los cuestionamientos del candidato contendor, Roberto Sánchez, sobre una presunta proclamación apresurada mientras existían apelaciones en curso, el titular del JNE calificó dichos argumentos como una falsedad y defendió la legalidad de la institución.

“Eso es otra falacia porque la resolvimos antes de proclamar”, sentenció el presidente del tribunal. El magistrado enfatizó que el pleno resolvió la totalidad de las nulidades e incidencias dentro del marco constitucional, notificando formalmente a las partes antes de sentarse a declarar al ganador.

Fuerza Popular y el hito histórico de la primera presidenta del Perú

Tras el cierre definitivo de las actas y la desestimación de los reclamos, el organismo electoral procedió con el llamado oficial. El magistrado resaltó la importancia de resguardar el Estado de derecho frente a la insatisfacción de los resultados.

“Hemos proclamado a Fuerza Popular como ganadora de las elecciones presidenciales”, anunció el funcionario, destacando que se trata de la primera mujer electa en la historia del país. Además, felicitó que ambas organizaciones políticas se mantuvieron dentro del marco normativo sin desatar protestas violentas.

Caso López Aliaga: El JNE evaluará su postulación sin revanchismos

Al ser consultado sobre el pedido de Rafael López Aliaga para renunciar al Senado y competir en los comicios municipales, y ante las acusaciones de una presunta venganza, el presidente del JNE negó rotundamente cualquier motivación personal.

“Para nada vamos a actuar motivados por un ánimo personal, yo no tengo nada contra ningún candidato”, aseguró. El titular explicó que el expediente está en evaluación por su equipo y que el Pleno —conformado por cinco magistrados independientes— tomará una decisión sin precedentes, debidamente motivada, a más tardar la próxima semana.

Las elecciones regionales y municipales más complejas de la historia: Cerca de 100 mil candidatos

Finalmente, la autoridad electoral advirtió sobre la magnitud del siguiente desafío democrático a nivel subnacional. El proceso para elegir a los próximos alcaldes y gobernadores representará un despliegue operativo gigantesco para el sistema electoral.

“Estas elecciones que se vienen son de las más grandes de la historia del país”, adelantó. Con alrededor de 80 organizaciones políticas y más de 10 mil listas presentadas, el JNE se prepara para gestionar un universo cercano a los 100 mil candidatos en todas las regiones del Perú.

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