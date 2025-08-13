Martín Vizcarra: esto fue lo que dijo en la audiencia donde le dictaron prisión preventiva

Durante la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el juez Jorge Chávez Tamariz otorgó el uso de la palabra al expresidente, procesado por el presunto delito de cohecho y señalado por el magistrado como un caso con peligro procesal.

Vizcarra rechazó la figura de colaboración eficaz y cuestionó su aplicación. “¡Qué incentivo tan perverso es la colaboración eficaz, donde un delincuente que se acepta como tal cambia toda una vida en la cárcel con tal de dar una delación falsa contra mi persona!”, afirmó. Denunció que un involucrado lo acusó para obtener una reducción de pena, lo que —según dijo— es la única razón por la que se le vincula con este proceso.

ACTIVIDAD LABORAL Y POLÍTICA

El exgobernador regional señaló que continúa trabajando en un contrato que mantiene en la ciudad de Moquegua con la empresa Urbaniza 3D, administrada por su esposa. Añadió que también ha realizado viajes, entre junio y agosto, a las regiones de Huánuco, Apurímac y Loreto por actividades vinculadas al partido político Perú Primero. “He continuado con este trabajo para cumplir los objetivos de esos contratos, así que hemos cumplido”, sostuvo.

DECISIÓN JUDICIAL

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra al concluir que carece de arraigo laboral y familiar que garantice su permanencia en el país y sujeción al proceso penal. El juez Chávez Tamariz sostuvo que existen graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho, así como peligro procesal, y añadió que hay evidencia de un riesgo elevado de fuga.