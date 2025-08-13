Martín Vizcarra: ¿Dónde cumplirá 5 meses de prisión preventiva el expresidente?

Este miércoles, el Poder Judicial hizo caso a los argumentos de la Fiscalía y decidió dictarle 5 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra. Luego de esta decisión, muchos se preguntan en qué penal será recluido.

Según diversos especialistas, Martín Vizcarra podría ser enviado al Penal de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo; y donde también pasó una larga etapa el ya fallecido Alberto Fujimori.

Cabe apuntar que el Penal de Barbadillo está ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Ate. Es administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA MARTÍN VIZCARRA

La tarde de este miércoles 13 de agosto, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió ordenar prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

La medida fue dictada tras evaluar los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de Martín Vizcarra durante la audiencia iniciada a las 9:00 a.m. en la sede judicial ubicada en el Centro de Lima.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el expresidente habría recibido coimas superiores a S/ 2.3 millones de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, precisamente durante la etapa en la que cumplió funciones como Gobernador Regional de Moquegua.

Cabe recordar que el exmandatario acumula tres inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos, lo que complica su situación política y legal.

