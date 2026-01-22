Martín Vizcarra fue sometido a operación de emergencia: ¿qué complicación de salud tiene el expresidente?

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó a través de un comunicado que el expresidente Martín Vizcarra permenece hospitalizado en una clínica local, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a complicaciones en el funcionamiento de su sistema renal.

Mientras se desarrollaba la audiencia en la que se evaluó el pedido para suspender la pena de 14 años en su contra por cohecho en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el exmandatario fue trasladado del penal de Barbadillo hasta el área de urología de una clínica ubicada en el distrito de Jesús María.

En su comunicado, el INPE resaltó que la custodia del exmandatario “se encuentra garantizada en todo momento por agentes penitenciarios mientras permanezca hospitalizado“.

“Cabe precisar que la atención médica de todo interno en un centro privado de salud es evaluada previamente por la Junta Médica Penitenciaria, en virtud de lo dispuesto por el art. 91° del Código de Ejecución Penal“, añadió.

Horas antes, el abogado del expresidente Martín Vizcarra, Erwin Siccha, señaló que la situación del exjefe de Estado era ‘grave’ y que de no ser sometido a una cirugía corría el riesgo de perder ambos riñones.

“Su estado es de hidronefrosis leve en el riñón derecho, pero en el riñón izquierdo es hidronefrosis severa que podría llevar a una insuficiencia renal. Y, de ser el caso, de complicarse, podría arriesgar su vida a mi patrocinado por lo que han recomendado la intervención quirúrgica”, indicó el letrado.

