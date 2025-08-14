Martín Vizcarra: imágenes exclusivas del expresidente en el interior de penal de Barbadillo

Latina Noticias accedió en exclusiva a las imágenes de la llegada de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

En el video se observa al exmandatario y líder del partido Perú Primero descender del vehículo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú.

Vizcarra fue conducido directamente al interior del centro penitenciario, que actualmente alberga también a expresidentes como Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

FUNDAMENTOS DEL JUEZ

Durante la lectura de la resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz indicó que la medida solicitada por el Ministerio Público —que pedía seis meses de reclusión— era “necesaria” debido a que Vizcarra se encuentra en la etapa final del juicio oral por supuestamente recibir sobornos relacionados con el proyecto Lomas de Ilo. El magistrado también señaló que el exmandatario no contaba con reglas de conducta conforme a la Ley 32130, aprobada por el Congreso.

Uno de los fundamentos de la decisión fue la falta de arraigo laboral. Aunque el exjefe de Estado aseguró tener contratos con las empresas Urbaniza 3D y el partido político Perú Primero, se reveló que la primera compañía pertenece a su esposa, Maribel Díaz Cabello, y que incluso sus hijas son accionistas. El juez concluyó que el vínculo contractual era “entre cónyuges” y que los informes y pagos del partido no guardaban coherencia.

En cuanto al arraigo familiar, Chávez Tamariz destacó que no existe dependencia con sus hijos, ya que todos son mayores de edad y el menor vive en Moquegua, mientras que Vizcarra reside en Lima.

El magistrado remarcó que el exmandatario intentó manipular el sistema judicial para evitar medidas en su contra, incluso después de un primer pedido de prisión preventiva. Asimismo, advirtió que existe un “alto riesgo” de fuga ante la posible condena de 15 años de cárcel que podría recibir por los presuntos sobornos vinculados a las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta quien fuera presidente del Perú entre 2018 y 2020, cuya conducta —según el juez— ha sido “cuestionable” durante todo el proceso penal.

