Martín Vizcarra: INPE dispone reclasificación de penal en la que cumplirá prisión preventiva

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha emitido un memorando en el dispone la reclasificación de penal en la que el expresidente cumplirá los cinco meses de prisión preventiva dictaminados por el Poder Judicial.

De acuerdo al documento, se ha declarado la nulidad de la primera clasificación que efectuó el INPE y que determinó que Martín Vizcarra sea recluido en el Penal de Barbadillo.

Noticia en desarrollo.